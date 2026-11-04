Calix hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Calix hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.16 USD. Im Vorjahresviertel hatte Calix 0.220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 301.7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Calix 265.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch