California Water Service Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

California Water Service Group präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte California Water Service Group ein EPS von 1.03 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat California Water Service Group 332.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 311.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch