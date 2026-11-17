California Software hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 INR je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26.3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 15.5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch