California Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

California Resources hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 5.76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte California Resources 1.92 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.09 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 821.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch