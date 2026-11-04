California Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

California Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3.55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.760 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat California Resources 1.10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 878.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch