Calidi Biotherapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Calidi Biotherapeutics hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.47 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Calidi Biotherapeutics -35.360 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch