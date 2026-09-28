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28.09.2026 17:07:07
Calida Group: Erhöhte Ausschüttungsquote und Aktienrückkauf
Die Calida Holding AG stellt ihre Kapitalallokation neu auf und will ihre Aktionäre künftig deutlich stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Der Verwaltungsrat hat die Ziel-Ausschüttungsquote auf 40 bis 60% des bereinigten […]
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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