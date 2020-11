Calida ernennt Timo Schmidt-Eisenhart zum CEO - Calida-Aktie profitiert

Der Verwaltungsrat der Calida Holding hat Timo Schmidt-Eisenhart zum neuen Chef der Calida-Gruppe ernannt.

Der 48-jährige folgt auf Reiner Pichler, der bereits anfangs September seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Schmidt-Eisenhart wird den CEO-Posten im ersten Semester 2021 antreten, wie Calida am Freitag mitteilte. Er kenne die Bekleidungsindustrie aus langer Erfahrung. Dabei habe er während dreizehn Jahren verschiedene Führungspositionen bei der US-amerikanischen Bekleidungsfirma VF Corporation innegehabt, zuletzt war er unter anderem Präsident von Napapijri.

"Mit seinen Schweizer Wurzeln, einer beeindruckenden internationalen Leadership-Karriere in der Bekleidungsindustrie sowie in der digitalen Transformation ist Timo Schmidt-Eisenhart bestens geeignet, die Calida-Gruppe in die Zukunft zu führen", wird Verwaltungsratspräsident Hans-Kristian Hoejsgaard im Communiqué zitiert.

Calida-Titel verteuern sich an der SIX zeitweise um 1,02 Prozent auf 29,60 Franken.

jl/kw

Sursee (awp)