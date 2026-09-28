Calida-Aktien nach höherer Ausschüttung und Rückkauf gefragt

Zürich (awp) - Die Aktien von Calida sind am Montag gefragt. Der Bekleidungshersteller hatte vor Börsenbeginn eine höhere Ausschüttungsquote und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt: Die angestrebte Ausschüttung steigt auf 40 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses - von bisher 20 bis 30 Prozent. Zudem will Calida ab dem 2. Oktober bis zu 2 Prozent des Aktienkapitals zurückkaufen. Die Analysten bezeichnen dies als aktionärsfreundlich, sehen aber weiterhin die Entwicklung der Kernmarken als entscheidend an.

Bis 9.45 Uhr legen die Titel um 6,6 Prozent auf 13,66 Franken zu. Gehandelt wurde bereits mehr als ein durchschnittliches Tagesvolumen. Der Gesamtmarkt SPI ist derweil 0,7 Prozent im Plus.

Laut ZKB ist die neue Ausschüttungspolitik für die Aktionäre attraktiv. Allerdings setze diese nicht das optimale Signal für die strategische Priorität. Das Tempo bei der Modernisierung der Läden sei weiterhin zu niedrig und auch eine konsequentere und schnellere Verjüngung der Kernmarken wäre wünschenswert, heisst es.

Die geplante Verdoppelung der Ausschüttungsquote ergebe zusammen mit dem Aktienrückkauf eine erwartete Aktionärsrendite von 6,3 Prozent, heisst es bei Vontobel. Höhere Ausschüttungen lösten jedoch das Kernproblem nicht, heisst es auch hier: Calida und Aubade müssten beim Umsatz wieder nachhaltig wachsen und ihre Margen verbessern. Bis die Investitionen in Marken und Vertrieb Wirkung zeigten, sieht der zuständige Experte denn auch nur begrenztes Kurspotenzial.

an/rw