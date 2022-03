Calida-Aktie im Minus: Calida schlägt zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat vor

Patricia Gandji und Laurence Bourdon-Tracol. An der Generalversammlung am 14. April 2022 soll darüber abgestimmt werden, wie es in einer Calida -Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Patricia Gandji ist den Angaben zufolge Chief People Officer und CEO der Regionen Europa und Amerika des Luxusuhrenhersteller Richemont. Sie verfüge über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Luxusgüter- und Modeindustrie. Laurence Bourdon-Tracol ist CFO bei Skyscanner und verantwortlich für die globale Finanzfunktion. Zudem verantworte sie bei Gousto in UK den Chair des Audit & Risk Committees. Die bisherigen Mitglieder Nathalie Gaveau und Marco Gadola werden sich nicht erneut zur Wahl stellen.

Die Calida-Aktie verliert an der heimischen Börse zeitweise 4,38 Prozent auf 52,40 Schweizer Franken.

kae/jl

Zürich (awp)