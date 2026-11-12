Calfrac Well Services: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Calfrac Well Services hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.16 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.060 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 365.7 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 323.4 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch