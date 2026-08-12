Caledonia Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Caledonia Mining hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1.36 USD gegenüber 1.06 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Caledonia Mining im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 61.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch