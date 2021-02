Caldwell renforce ses capacités de recrutement paneuropéennes dans le domaine des technologies médicales et du diagnostic avec l'arrivée d'Ulrika Hagle au bureau de Londres

TORONTO, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- Le cabinet de recrutement de cadres Caldwell (TSX : CWL) a annoncé aujourd'hui une amélioration majeure de ses capacités de recrutement paneuropéennes dans le secteur des technologies médicales et des diagnostics avec l'arrivée d'Ulrika Hagle, à Londres, en tant qu'associée du cabinet Caldwell pour les sciences de la vie et les soins de santé.

« Ulrika conseille depuis plus de 20 ans des cadres supérieurs et des membres non exécutifs du conseil d'administration dans le domaine des technologies médicales et des diagnostics sur les questions relatives aux talents », a déclaré John Blank, associé directeur de la division Life Sciences and Healthcare Practice de Caldwell. « Sa grande expertise dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la gestion des talents internationaux dans les entreprises de dispositifs médicaux et de diagnostics, sera un apport inestimable pour notre équipe. »

Me Hagle rejoint Caldwell après avoir travaillé chez Korn Ferry, où elle a occupé des postes à responsabilités croissantes, jusqu'à devenir co-directrice du département Global Medical Technology & Diagnostics Practice du cabinet, avec un accent particulier sur l'EMEA et l'APAC. Auparavant, elle a dirigé le service des appareils médicaux et des diagnostics de Heidrick & Struggles en Europe. Elle a commencé sa carrière de recrutement de cadres à Bruxelles.

Avant sa carrière dans le recrutement, elle a passé 11 ans dans le secteur des biens de consommation. L'un de ses derniers postes a été celui de directrice du développement de la marque en Europe, basée au siège européen de Whirlpool en Italie. Auparavant, U. Hagle a occupé divers postes de marketing chez Unilever. Elle a également travaillé pour une startup spécialisée dans le diagnostic aux États-Unis.

De nationalité suédoise, Me Hagle a vécu et travaillé au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour, en Suisse, aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique, au Danemark et en Suède. Elle a obtenu un diplôme de l'Université de Lund, en Suède, et a mené des études complémentaires au Bennington College aux États-Unis et à l'Université de Göteborg, en Suède.

« Nous sommes ravis qu'Ulrika rejoigne l'équipe de Caldwell », a déclaré John Wallace, directeur général. « Je connais Ulrika depuis plus de 15 ans et je peux attester de son engagement en faveur d'une direction et d'un service à la clientèle de qualité supérieure. Sa vaste expérience dans le domaine des sciences de la vie et des soins de santé (au niveau international) renforce notre capacité à servir nos clients de manière plus globale. Il est gratifiant de voir les professionnels du secteur de la recherche reconnaître l'opportunité passionnante que représente Caldwell, et nous sommes impatients d'accueillir d'autres partenaires stratégiques dans les mois à venir ».

