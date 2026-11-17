Calcom Vision hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.56 INR. Im Vorjahresviertel hatte Calcom Vision 1.42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 724.6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 500.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch