Calcom Vision legte Quartalsergebnis vor

Calcom Vision hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.470 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Calcom Vision mit einem Umsatz von insgesamt 600.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 450.8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 33.29 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch