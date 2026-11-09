CALBEE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CALBEE hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.04 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CALBEE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.040 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 558.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 566.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch