CALBEE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CALBEE hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 26.49 JPY gegenüber 25.95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 88.94 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 83.51 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch