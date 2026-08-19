Cal Redwood Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cal Redwood Acquisition A liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cal Redwood Acquisition A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch