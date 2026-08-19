Cal Redwood Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cal Redwood Acquisition A hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.06 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cal Redwood Acquisition A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.040 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch