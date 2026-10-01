Cal-Maine Foods legte Quartalsergebnis vor

Cal-Maine Foods gab am 30.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Cal-Maine Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4.12 USD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 41.51 Prozent auf 539.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 922.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch