Cal-comp Electronics (Thailand) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cal-comp Electronics (Thailand) hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 THB. Im Vorjahresviertel hatte Cal-comp Electronics (Thailand) 0.050 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.12 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.98 Milliarden THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch