CAL Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CAL Bank gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 GHS. Im Vorjahresviertel hatte CAL Bank -0.020 GHS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34.21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 366.4 Millionen GHS, während im Vorjahreszeitraum 273.0 Millionen GHS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch