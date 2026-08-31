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31.08.2026 06:37:00
Caitong Securities A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Caitong Securities A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.30 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.04 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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