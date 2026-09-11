Cairn Homes Aktie 28458530 / IE00BWY4ZF18
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11.09.2026 18:06:43
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
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Cairn Homes Plc (CRN)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Threadneedle Asset Management Holdings Ltd, Holbrook House, Station Road, Swindon. SN1 1HH on 11th September 2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|443103
|EQS News ID:
|2398238
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cairn Homes PLC
|
18:06
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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17:30
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
08:00
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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07.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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04.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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03.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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02.09.26
|Cairn Homes Plc: €50 Million Share Buyback Programme (EQS Group)
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12.08.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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