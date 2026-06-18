Cairn Homes Aktie 28458530 / IE00BWY4ZF18
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18.06.2026 10:57:56
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
|
Cairn Homes Plc (CRN)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Sydney, Australia on 18 June 2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|432366
|EQS News ID:
|2349102
|End of Announcement
|EQS News Service
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