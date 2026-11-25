Cahya Mata Sarawak Bhd Registered hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0.030 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 341.8 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 305.4 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch