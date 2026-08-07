Caesarstone Sdot-Yam verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caesarstone Sdot-Yam hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.45 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 101.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch