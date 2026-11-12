Caesarstone Sdot-Yam: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caesarstone Sdot-Yam hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -1.62 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.520 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 96.3 Millionen USD – eine Minderung von 5.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 102.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch