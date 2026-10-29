Caesars Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Caesars Entertainment hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.61 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Caesars Entertainment -0.270 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Caesars Entertainment im vergangenen Quartal 2.94 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Caesars Entertainment 2.87 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch