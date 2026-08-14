Cae veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cae hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.10 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.180 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cae in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.17 Milliarden CAD im Vergleich zu 1.10 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch