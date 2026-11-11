CAE Reports Lower Q2 Profit

(RTTNews) - CAE Inc. (CAE) on Wednesday reported net income of C$58.6 million for the second quarter of fiscal 2027, compared with C$73.9 million in the corresponding period of the previous year. Earnings per share declined to C$0.18 from C$0.23.

Revenue decreased to C$1.205 billion from C$1.237 billion. Operating income fell to C$114.4 million from C$155.3 million, reflecting higher selling, general and administrative expenses and restructuring, integration and acquisition costs.

For the first six months of fiscal 2027, net income attributable to equity holders declined to C$89.6 million from C$131.1 million a year earlier. Earnings per share decreased to C$0.28 from C$0.41, while revenue increased to C$2.378 billion from C$2.335 billion. Operating income fell to C$201.2 million from C$289.1 million.

CAE is currently trading afterhours at $27.52, up $0.13 or 0.47 percent on the Nasdaq.