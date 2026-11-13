Cae: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cae lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.230 CAD erwirtschaftet worden.

Cae hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.20 Milliarden CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch