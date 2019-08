CAE annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2019

MONTRÉAL, le 14 août 2019 /CNW Telbec/ - (NYSE: CAE) (TSX: CAE) - CAE a annoncé aujourd'hui les résultats du vote pour l'élection des administrateurs de son conseil d'administration qui a eu lieu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires 2019.

Les 10 candidats suivants ont été nommés administrateurs de CAE :

Candidat Votes en

faveur % de

votes en

faveur Abstentions %

d'abstentions Margaret S. (Peg) Billson 201 243 131 98,26 % 3 573 116 1,74 % Hon. Michael M. Fortier 198 472 072 96,90 % 6 344 174 3,10 % Marianne Harrison 201 835 651 98,54 % 2 980 595 1,46 % Alan N. MacGibbon 202 475 717 98,86 % 2 340 529 1,14 % Hon. John P. Manley 202 619 313 98,93 % 2 196 933 1,07 % François Olivier 200 783 550 98,03 % 4 032 696 1,97 % Marc Parent 204 634 196 99,91 % 182 050 0,09 % Michael E. Roach 204 609 976 99,90 % 206 270 0,10 % Gén. Norton Schwartz, Forces aériennes

des É.U. (retraité) 204 569 318 99,88 % 246 928 0,12 % Andrew J. Stevens 200 488 002 97,89 % 4 328 244 2,11 %

En date d'aujourd'hui, Marianne Harrison se joint au conseil d'administration en tant qu'administratrice indépendante. Mme Harrison occupe actuellement les fonctions de présidente et chef de la direction de John Hancock Life Insurance Company, la division américaine de la Financière Manuvie, entreprise dont le siège social est à Toronto. Elle est une haute dirigeante établie, qui détient une vaste expérience dans les secteurs des finances et de l'assurance, avec une approche axée sur l'expérience client.

Katharine B. Stevenson ne briguera pas un autre mandat au sein du conseil de CAE étant donné qu'elle a atteint la limite de durée des mandats des administrateurs fixée à 12 ans. « J'aimerais remercier Kate Stevenson pour ses judicieux conseils, ses nombreuses années de dévouement et sa contribution envers CAE, » a déclaré l'honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE.

Les résultats finaux des différentes résolutions votées lors de l'assemblée annuelle des actionnaires seront déposés auprès des autorités en valeurs mobilières.

