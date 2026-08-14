Caduceus Software Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Caduceus Software Systems lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Caduceus Software Systems 1.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 74.77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch