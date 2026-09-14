Cados: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Cados äusserte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 134.69 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cados noch ein Gewinn pro Aktie von 157.70 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Cados im vergangenen Quartal 1.98 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cados 1.99 Milliarden JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 312.83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Cados ein EPS von 670.73 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 7.59 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 5.88 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch