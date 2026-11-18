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18.11.2026 06:37:00
Cadiz stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cadiz liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cadiz die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Cadiz vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 62.17 Prozent auf 1.6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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