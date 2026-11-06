Cadila Healthcare verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cadila Healthcare hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 9.28 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cadila Healthcare 12.51 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29.17 Prozent auf 79.10 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61.23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch