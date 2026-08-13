Cadila Healthcare legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cadila Healthcare hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 9.35 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cadila Healthcare noch ein Gewinn pro Aktie von 14.58 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80.17 Milliarden INR – ein Plus von 21.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cadila Healthcare 65.74 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch