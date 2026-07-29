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29.07.2026 06:37:00
Cadence Design Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cadence Design Systems hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 1.33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cadence Design Systems 0.590 USD je Aktie eingenommen.
Cadence Design Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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