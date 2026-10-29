Cadence Design Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cadence Design Systems hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 1.05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Cadence Design Systems mit 1.05 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21.99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.63 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch