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24.11.2026 06:37:00
Cadeler gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Cadeler hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.53 NOK. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler 2.12 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53.37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.82 Milliarden NOK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.79 Milliarden NOK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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