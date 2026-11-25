Cadeler A-S (spons ADRs) lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cadeler A-S (spons ADRs) 0.840 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62.80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 180.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 293.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch