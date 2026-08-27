Cadeler A-S (spons ADRs) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cadeler A-S (spons ADRs) hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.21 USD, nach 2.13 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 328.8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 24.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 264.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch