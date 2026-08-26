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26.08.2026 06:37:00
Cadeler A-S Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cadeler A-S Registered äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 2.85 NOK. Im letzten Jahr hatte Cadeler A-S Registered einen Gewinn von 5.49 NOK je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cadeler A-S Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.10 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 2.72 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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