Cadeler A-S Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cadeler A-S Registered äusserte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 2.85 NOK. Im letzten Jahr hatte Cadeler A-S Registered einen Gewinn von 5.49 NOK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cadeler A-S Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.10 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel waren 2.72 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch