Cactus Acquisition A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cactus Acquisition A liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cactus Acquisition A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.11 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch