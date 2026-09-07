Cactus Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cactus Acquisition A lud am 04.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cactus Acquisition A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.070 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch