Cactus Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cactus Acquisition A lud am 04.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.070 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch