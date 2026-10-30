Cactus A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Cactus A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cactus A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 430.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 264.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch