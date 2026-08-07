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07.08.2026 06:37:00
CACI International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CACI International veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 7.05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CACI International 7.14 USD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.71 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 24.16 USD. Im letzten Jahr hatte CACI International einen Gewinn von 22.32 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 9.57 Milliarden USD gegenüber 8.63 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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