SMI 12’503 0.2%  SPI 17’239 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’369 0.5%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’572 0.7%  Gold 4’074 1.4%  Bitcoin 92’475 0.1%  Dollar 0.8035 0.3%  Öl 63.8 2.7% 
Julius Bär-Aktie etwas fester: Bankengruppe stellt offenbar bei Degag-Pleite Forderungen von 48 Millionen Euro
Meyer Burger-Aktien werden per 14. Januar 2026 dekotiert
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Roche-Aktie: UBS AG verbessert Bewertung auf Buy
Novartis-Aktie schwächelt: UBS belässt Einstufung für Novartis-Aktie auf "Neutral"
13.10.2025 12:09:41

CAC Up Over 0.5% Despite Paring Some Early Gains

(RTTNews) - French stocks are gaining notable ground in positive territory on Monday amid easing concerns about U.S.-China trade tensions after President Donald Trump softened his stance on a potential 100% tariffs on Chinese goods.

Trump, who previously threatened to slap steep new tariffs on China, said over the weekend that everything would be "fine" and Washington was not looking to "hurt" China.

Meanwhile on the French political front, Prime Minister Sebastien Lecornu, who was reappointed on Friday, unveiled his cabinet amid budget turmoil that is scaring businesses and investors.

The benchmark CAC 40, which advanced to 7,995.49 earlier in the session, was up 41.00 points or 0.52% at 7,959.00 a few minutes ago.

Stellantis is up with a strong gain of 3.7%. STMicroElectronics is gaining 3.2%, while ArcelorMittal and Publicis Groupe are rising 2.35% and 2.15%, respectively.

Kering is climbing up 1.75%, while Hermes International, Legrand and Saint Gobain are up by about 1.5%.

Renault, Euronext, LVMH, Vinci and EssilorLuxottica are also notably higher.

Meanwhile, Thales, Michelin, Danone, Eurofins Scientific, Orange and BNP Paribas are down in negative territory, losing between 0.25 to 0.8%.

ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg

In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?

💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Inside Trading & Investment

09:14 Stimmung droht zu kippen
09:13 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
06:55 ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte geben deutlich nach
10.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible AMD, Microsoft, Nvidia
10.10.25 D-Wave Quantum, Riot Platforms und BitMine: Drei Zukunftstreiber mit Potenzial
10.10.25 Marktüberblick: HelloFresh und Infrastrukturaktien gesucht
09.10.25 Julius Bär: 19.15% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Broadcom Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
